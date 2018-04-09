Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»

Документ позволит создавать высокотехнологичные рабочие места в столице и будет способствовать популяризации инженерных профессий среди школьников и молодёжи.

«Здесь работают десятки предприятий, тысячи инженеров, разработчиков. Сегодня от работы этих предприятий во многом зависит уровень развития техники, технологий, не только в космической отрасли, но и многих смежных отраслей», — подчеркнул он.

Со своей стороны, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров отметил важность расширения высокотехнологичных рабочих мест. Он выразил уверенность, что соглашение даст возможность развитию новых кластеров инженеринговых комплексов, технопарков и инновационной деятельности молодёжи.