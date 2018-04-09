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Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом»
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Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом» 

RT на русском 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В преддверии Дня космонавтики правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом», сообщает kp.ru.
Документ позволит создавать высокотехнологичные рабочие места в столице и будет способствовать популяризации инженерных профессий среди школьников и молодёжи.
Как заявил мэр Сергей Собянин, российская космическая отрасль для Москвы — одна из ключевых.
«Здесь работают десятки предприятий, тысячи инженеров, разработчиков. Сегодня от работы этих предприятий во многом зависит уровень развития техники, технологий, не только в космической отрасли, но и многих смежных отраслей», — подчеркнул он.
Со своей стороны, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров отметил важность расширения высокотехнологичных рабочих мест. Он выразил уверенность, что соглашение даст возможность развитию новых кластеров инженеринговых комплексов, технопарков и инновационной деятельности молодёжи.
Ранее ФАН сообщало о соглашении о взаимодействии между Центральной избирательной комиссией и «Роскосмосом».
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