Почему упали акции «Норникеля» и как это отразится на компании?

Российский фондовый рынок 9 апреля потерял более 800 млрд рублей капитализации. Лидерами падения стали производитель алюминия «Русал» , металлургическая компания «Мечел» , золотодобытчик «Полюс». Также подешевел Сбербанк , кредитовавший часть попавших под санкции российских компаний, в том числе «Русал».

Потери понесли не только компании, но и богатейшие люди России , которые в совокупности лишились примерно 16 млрд долларов, пишет Bloomberg . При этом самым «черным» день стал отнюдь не для владельца «Русала» Олега Дерипаски (его убыток составил 900 млн долларов), а для гендиректора «Норникеля» Владимира Потанина , чье состояние снизилось более чем на 2 млрд долларов. Просели и акции «Норникеля», в котором Дерипаска владеет долей и чьи акции заложены по кредиту «Русала» перед Сбербанком.

Ранее эксперты и представители компании называли «Норникель» устойчивым к санкциям, поскольку это одна из ведущих горно-металлургических компаний в мире, лидер по производству палладия и никеля, экспортирует в три десятка стран. В Западной Европе компания занимает 45% рынка никеля, в США — 20% рынка палладия. Почему же так упал «Норникель»?

Роман Ткачук старший аналитик Alpari «Первое — то, что Олег Дерипаска и сам „Русал“, который является акционером „Норильского никеля“, включены в санкционный список. У инвесторов есть опасения, что „Норильский никель“ тоже может попасть под какие-либо новые санкции. Второй момент: в „Норильском никеле“ было противостояние двух мажоритариев — Дерипаски и Потанина. В чем их позиции различались: Дерипаска был за выплату больших дивидендов, а Потанин выступал за то, чтобы компания больше денег откладывала в резервы и больше направляла на инвестиционную программу. Соответственно, сейчас позиции Дерипаски могут ослабнуть, и ожидания инвесторов смещаются в сторону более низких дивидендов в будущем, это негативно скажется на капитализации».

Будет ли падение акций «Норникеля» иметь какие-либо краткосрочные или долгосрочные последствия для компании? Отвечает финансовый аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

— Мы говорим о вторичном рынке акций. Этот рынок напрямую никак не связан с операционной деятельностью компании. То есть теоретически, если бы у «Норникеля» были гигантские долги и он бы решил доразместить акции, для него было бы важно, чтобы рыночная стоимость акций на бирже была бы высокой. Но «Норникелю» не нужно размещать дополнительный выпуск акций. Я думаю, для него это не играет существенной роли, разве что, может быть, косвенно подорожает возможность привлечения заимствований на долговом рынке. То есть, если падают акции компании, могут одновременно косвенно расти доходности по облигациям. Но опять же, я думаю, там несущественный рост, тем более «Норникель» в ближайшее время не собирался размещать облигации.

— У «Русала» все более критично, чем у «Норникеля»?

— На мой взгляд, менеджмент «Русала» слишком сильно рискует. У «Русала» очень много долгов, он сильно зависит от «Норникеля». В текущей ситуации, когда мы наблюдаем высокие цены на сырье на глобальном рынке, ситуация относительно стабильна, то есть денежные потоки позволяют обслуживать долг. Но если начнется циклический спад в отрасли или ужесточатся санкции, как мы сейчас видим, я думаю, «Русал» вполне может столкнуться с существенными проблемами.