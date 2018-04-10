Новые санкции США вызвали падение российского рынка акций

После новых санкций США российский рынок акций резко упал.

Уточняется, что наибольший урон был нанесен бумагам «Русала» и En+, а также Сбербанку.

Вместе с тем уточняется, что и другие акции на Московской бирже подешевели.

Так, индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 8,34%, а индекс РТС — на 11,44%, сообщает РИА Новости . Бумаги «Русала» снизились на 26,7%.

При этом вырос курс доллара на 2,49 рубля — теперь он составляет 60,65 рублей. То же произошло и с евро — он вырос на 3,26 рубля до 74,70 рублей.

Однако нефть марки Brent подорожала до 68,56 доллара за баррель несмотря на резкое падение российской валюты.