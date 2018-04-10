Американские санкции обвалили рынок российских акций‍

Рынок акций в России обрушился после того, как Вашингтон решил ввести новые антироссийские санкции.

Индекс Московской биржи снизился к закрытию на 8,34% — до 2090,88 пункта, а индекс РТС упал на 11,44% и составил 1094,98 пункта.

В понедельник, 9 апреля, во второй половине дня акции «Русала» обвалились на 26,7%. По данным СМИ, компания попросила клиентов приостановить платежи.

Несмотря на рост цен на нефть, российская валюта продолжила падение. Курс доллара поднялся до 60,65 рубля, евро вырос на 3,26 рубля — до 74,70 рубля.

9 апреля курс евро впервые с 3 августа 2016 года превысил отметку в 75 рублей.

Ограничения обернулись существенными убытками для российских миллиардеров. Потери богатейших россиян за день составили 12 миллиардов долларов.