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Три московича госпитализированы после нападения кошки
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Три московича госпитализированы после нападения кошки 

360tv.ru 41 минуту назад
Кошка напала на своих хозяев в квартире в Москве. В результате, три человека пострадали. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.
Инцидент произошел в московском районе Ховрино в квартире по улице Дыбенко.
40-летняя
женщина и ее дети,
15-летний
сын и восьмилетняя дочь, оказались в больнице в результате нападения на них разъяренной домашней любимицы.
У пострадавших диагностированы рваные раны головы, лица, рук и ног. Причина, по которой мирное до того животное набросилось на своих хозяев, пока не сообщается.
Специальная сетевая платформа для животных под названием Petzbe появилась в App Store. Аналог Instagram создан специально для домашних питомцев.
Тем временем Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, заявила о необходимости отстреливать бродячих собак. Это вызвало негодование в социальных сетях. Была даже создана петиция с требованием привлечь телеведущую к ответу.
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