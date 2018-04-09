Три московича госпитализированы после нападения кошки

Кошка напала на своих хозяев в квартире в Москве . В результате, три человека пострадали. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.

Инцидент произошел в московском районе Ховрино в квартире по улице Дыбенко.

40-летняя

женщина и ее дети,

15-летний

сын и восьмилетняя дочь, оказались в больнице в результате нападения на них разъяренной домашней любимицы.

У пострадавших диагностированы рваные раны головы, лица, рук и ног. Причина, по которой мирное до того животное набросилось на своих хозяев, пока не сообщается.

Специальная сетевая платформа для животных под названием Petzbe появилась в App Store. Аналог Instagram создан специально для домашних питомцев.