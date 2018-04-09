Три московича госпитализированы после нападения кошки 

Кошка напала на своих хозяев в квартире в Москве. В результате, три человека пострадали. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.
Инцидент произошел в московском районе Ховрино в квартире по улице Дыбенко.
40-летняя
женщина и ее дети,
15-летний
сын и восьмилетняя дочь, оказались в больнице в результате нападения на них разъяренной домашней любимицы.
У пострадавших диагностированы рваные раны головы, лица, рук и ног. Причина, по которой мирное до того животное набросилось на своих хозяев, пока не сообщается.
Специальная сетевая платформа для животных под названием Petzbe появилась в App Store. Аналог Instagram создан специально для домашних питомцев.
Тем временем Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, заявила о необходимости отстреливать бродячих собак. Это вызвало негодование в социальных сетях. Была даже создана петиция с требованием привлечь телеведущую к ответу.