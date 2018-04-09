Агрессивная кошка отправила в больницу троих хозяев

У пострадавших имелись многочисленные раны по всему телу.

Тайны закрытого питомника

Таких зверей вы точно еще не видели

Пострадавшие проживали на улице Дыбенко в районе Ховрино. 40-летняя женщина, ее 15-летний сын и восьмилетняя дочь поступили в больницу с рваными ранами головы, рук и ног. Причина нападения домашнего животного остается неизвестной.

Ранее двух посетителей контактного зоопарка в Берлине наказали за убийство ангорской козы. Двое мужчин зарезали животное и пытались унести его труп с собой.

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