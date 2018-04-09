Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», — отмечается в материале.