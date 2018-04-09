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Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля
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Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева состоится 10 апреля в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», — отмечается в материале.
В понедельник на совещании с руководящим составом областного правительства Воробьев обратил внимание на важность оперативной ликвидации ям, которые остались на дорогах в Подмосковье после зимы. Губернатор также призвал четко спланировать масштабные работы по наведению порядка на дорогах в Московской области.
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