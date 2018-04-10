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В Воронежской области живодеры до смерти забили молотком хаски
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В Воронежской области живодеры до смерти забили молотком хаски 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Двое жителей села Слобода в возрасте 20 и 27 лет жестоко расправились с собакой хаски, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В марте 20-летняя жительница Бобровского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже собаки породы хаски. Оказалось, что собаку убили жители села Слобода. Они распивали спиртное в гостях у знакомого, когда увидели пробегавшую мимо хаски. На пьяную голову они решили поймать собаку, тем самым отомстив ее хозяйке.
Над животным жестоко расправились — его забили до смерти молотком по голове. Труп собаки положили в мешок и спрятали в заброшенном доме.
По факту расправы над животным завели уголовное дело. Сейчас живодеры находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюремного срока.
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