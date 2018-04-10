В Воронежской области живодеры до смерти забили молотком хаски

Двое жителей села Слобода в возрасте 20 и 27 лет жестоко расправились с собакой хаски, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В марте 20-летняя жительница Бобровского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже собаки породы хаски. Оказалось, что собаку убили жители села Слобода. Они распивали спиртное в гостях у знакомого, когда увидели пробегавшую мимо хаски. На пьяную голову они решили поймать собаку, тем самым отомстив ее хозяйке.

Над животным жестоко расправились — его забили до смерти молотком по голове. Труп собаки положили в мешок и спрятали в заброшенном доме.

По факту расправы над животным завели уголовное дело. Сейчас живодеры находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюремного срока.