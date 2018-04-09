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Березовский склонял Терлюка к ложным показаниям, заявили в Генпрокуратуре
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Березовский склонял Терлюка к ложным показаниям, заявили в Генпрокуратуре 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Борис Березовский и Александр Литвиненко в 2006 году склоняли живущего в Великобритании выходца из Казахстана Владимира Терлюка дать ложные показания о своей принадлежности к российским спецслужбам и подготовке РФ покушения на Березовского. Об этом заявил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.
"С мая по сентябрь 2006 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб — вице-президент зарегистрированного в США международного фонда гражданских свобод, который финансировался Березовским, эти три лица, а также их британские адвокаты в течение длительного времени пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с заведомо ложным заявлениям о его принадлежности к российским спецслужбам и о якобы участии Терелюка в подготовке убийства Березовского", — сказал он.
Такие сведения Терлюк предоставил в направленном тогда же в генпрокуратуру России письме. В своем заявлении Терлюк заявил об отказе от ложных признаний, пояснил Саак Карапетян.
Тогда же Березовский направил в правоохранительные органы Великобритании донос, что Терлюк является сотрудником российских спецслужб и имеет задание убить Березовского с помощью отравляющего вещества. В это же время Терлюк раскрыл информацию о готовящейся Березовским провокации. Опасаясь за свою жизнь Терлюк в 2006 году обращался в генпрокуратуру РФ с просьбой о защите, рассказали в генпрокуратуре.
В 2010 году Терлюк подтвердил эти же показания в суде Англии на процессе против Березовского, отметили в генпрокуратуре.
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