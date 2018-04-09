Березовский склонял Терлюка к ложным показаниям, заявили в Генпрокуратуре

"С мая по сентябрь 2006 года Березовский, Литвиненко и Александр Гольдфарб — вице-президент зарегистрированного в США международного фонда гражданских свобод, который финансировался Березовским, эти три лица, а также их британские адвокаты в течение длительного времени пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с заведомо ложным заявлениям о его принадлежности к российским спецслужбам и о якобы участии Терелюка в подготовке убийства Березовского", — сказал он.

Такие сведения Терлюк предоставил в направленном тогда же в генпрокуратуру России письме. В своем заявлении Терлюк заявил об отказе от ложных признаний, пояснил Саак Карапетян.

Тогда же Березовский направил в правоохранительные органы Великобритании донос, что Терлюк является сотрудником российских спецслужб и имеет задание убить Березовского с помощью отравляющего вещества. В это же время Терлюк раскрыл информацию о готовящейся Березовским провокации. Опасаясь за свою жизнь Терлюк в 2006 году обращался в генпрокуратуру РФ с просьбой о защите, рассказали в генпрокуратуре.

В 2010 году Терлюк подтвердил эти же показания в суде Англии на процессе против Березовского, отметили в генпрокуратуре.