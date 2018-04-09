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Экс-руководитель налоговой службы КБР стал первым замглавы правительства республики
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Экс-руководитель налоговой службы КБР стал первым замглавы правительства республики 

ТАСС 43 минуты назад
НАЛЬЧИК, 9 апреля. /ТАСС/. Мурат Карефов назначен первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии, соответствующий указ опубликовали в понедельник на сайте главы республики.
Как сообщалось, ранее занимавшего эту должность Таймураза Ахохова избрали главой администрации столицы республики — Нальчика.
"Указ главы КБР от 09 апреля 2018 года «О первом заместителе председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики». Назначить Керефова Мурата Анатольевича первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте документа.
На сайте ФНС сообщается, что с мая 2014 года Карефов занимал пост руководителя управления налоговой службы по региону.
Сообщается, что Карефов родился в 1978 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет: в 2000 году — экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2002 — юридический, по специальности «Юриспруденция». C 2004 года был замминистра экономического развития и торговли КБР, руководил департаментом поддержки малого предпринимательства, в 2012-2013 годах — министр финансов республики.
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