Экс-руководитель налоговой службы КБР стал первым замглавы правительства республики

НАЛЬЧИК , 9 апреля. / ТАСС /. Мурат Карефов назначен первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии , соответствующий указ опубликовали в понедельник на сайте главы республики.

Как сообщалось, ранее занимавшего эту должность Таймураза Ахохова избрали главой администрации столицы республики — Нальчика.

"Указ главы КБР от 09 апреля 2018 года «О первом заместителе председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики». Назначить Керефова Мурата Анатольевича первым заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте документа.

На сайте ФНС сообщается, что с мая 2014 года Карефов занимал пост руководителя управления налоговой службы по региону.

Сообщается, что Карефов родился в 1978 году в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет: в 2000 году — экономический факультет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2002 — юридический, по специальности «Юриспруденция». C 2004 года был замминистра экономического развития и торговли КБР, руководил департаментом поддержки малого предпринимательства, в 2012-2013 годах — министр финансов республики.