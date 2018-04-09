Минэкономразвития хочет отказаться от «дочек»

Минэк предлагает улучшить контроль юрлиц и усилить ответственность контролирующих лиц за убытки подконтрольного юрлица.

Механизм дочерних обществ авторы инициативы предлагают заменить на схему «контролирующее лицо — подконтрольное юрлицо». Для этого в ГК РФ включат новые статьи: 53.3 и 53.4. Ст. 67.3 при этом перестанет работать.

Контролирующим посчитают лицо, так или иначе распоряжающееся больше чем половиной или не меньше чем 30% голосов подконтрольной компании. Законопроект дает несколько способов приобрести такое право: учредить компанию, поучаствовать в уставном капитале или в самой подконтрольной компании, а также по договору.

Авторы инициативы считают, что новшества необходимы потому, что не все фактически контролирующие ту или иную компанию лица можно счесть «основным обществом». В результате этого возникают правовые пробелы, которые и призван исправить законопроект. Например, нельзя признать основным обществом физлицо или некоторые организации; нет четких критериев для признания общества дочерним в суде; не учтены случаи, когда лицо косвенно назначает управляющих компанией или больше половины управляющего коллегиального органа.

Новую норму планируют распространить на всех.