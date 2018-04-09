Ещё
Минэкономразвития хочет отказаться от «дочек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкономразвития хочет отказаться от «дочек» 

Время бухгалтера 39 минут назад
Минэк предлагает улучшить контроль юрлиц и усилить ответственность контролирующих лиц за убытки подконтрольного юрлица.
Механизм дочерних обществ авторы инициативы предлагают заменить на схему «контролирующее лицо — подконтрольное юрлицо». Для этого в ГК РФ включат новые статьи: 53.3 и 53.4. Ст. 67.3 при этом перестанет работать.
Контролирующим посчитают лицо, так или иначе распоряжающееся больше чем половиной или не меньше чем 30% голосов подконтрольной компании. Законопроект дает несколько способов приобрести такое право: учредить компанию, поучаствовать в уставном капитале или в самой подконтрольной компании, а также по договору.
Авторы инициативы считают, что новшества необходимы потому, что не все фактически контролирующие ту или иную компанию лица можно счесть «основным обществом». В результате этого возникают правовые пробелы, которые и призван исправить законопроект. Например, нельзя признать основным обществом физлицо или некоторые организации; нет четких критериев для признания общества дочерним в суде; не учтены случаи, когда лицо косвенно назначает управляющих компанией или больше половины управляющего коллегиального органа.
Новую норму планируют распространить на всех.
Время бухгалтера: последние новости
Минфин рассказал, кого освободят от ККТ по новому закону СЗВ-М за март сдавайте по новым правилам Кого коснется «второй» этап внедрения онлайн-ККТ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул133
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия156
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй67
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина32
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение