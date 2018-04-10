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Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
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Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Apple объявила накануне о достижении нового экологического стандарта: компания теперь на 100% снабжается электроэнергией из «чистых», возобновляемых источников. Это включает офисы, дата-центры, розничные магазины и другие объекты компании в 43 странах мира.
Кроме того, еще девять партнеров-поставщиков производителя iPhone взяли на себя обязательство перейти на 100-процентно «чистую» электроэнергию — теперь общее число таких «экологичных» производственных партнеров компании достигло 23. Компания также принимает участие в создании новых экологичных электростанций во многих странах. Общее число таких проектов компании, введенных в эксплуатацию, достигло 25, а их суммарная мощность — 626 мегаватт. Например, исключительно на «чистой» энергии существует новая штаб-квартира компании; комплекс солнечных батарей, которыми покрыта крыша здания, имеет мощность 17 мегаватт.
На прошлой неделе об аналогичном достижении объявила Google: компания по итогам 2017-го закупила больше электричества из возобновляемых источников, чем потребила в целом. То есть на каждый потребленный своими дата-центрами и офисами киловатт-час электроэнергии ("чистой" или «грязной») поисковик закупил киловатт-час электричества с ветряной или солнечной электростанции, построенной специально для Google.
Потребление возобновляемой энергии крупнейшими корпорациями в США, Европе и Мексике. Нажмите, чтобы увеличить
В компании похвастались, что стали первым бизнесом такого масштаба, достигшим подобного уровня потребления «чистой» энергии, и имеют контракты на поставку 3 гигаватт из возобновляемых источников — больше, чем любой другой корпоративный потребитель электроэнергии в мире (и примерно впятеро больше, чем Apple — так у Google и дата-центров в разы больше). Благодаря политике закупки «чистой» энергии, которой следует поисковик, в подобные энергетические проекты по всему миру было вложено 3 миллиарда долларов.
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При этом важно понимать, что ни Google, ни Apple пока не имеют технической возможности вообще не потреблять электроэнергию из традиционных, невозобновляемых источников — например отделить «хорошее» электричество от «плохого» в городской сети, к которой подключены магазины или небольшие офисы, невозможно.
Чтобы иметь возможность объявить о 100-процентной «энергетической чистоте» и очистить свою экологическую совесть, IT-гиганты используют различные схемы для компенсации потребленной «нечистой» энергии — либо покупая специальные ценные бумаги (так называемые сертификаты возобновляемой энергии), либо перепродавая «чистую» энергию, либо другими способами.
Пытаются противостоять вызванным деятельностью человека изменениям климата и другие крупные IT-компании. Например, Amazon и Facebook также пообещали постепенно довести долю электричества из возобновляемых источников в своем энергопотреблении до 100-процентов. Microsoft объявила, что нейтрализовала свой «углеродный след» за счет закупок энергии из возобновляемых источников и инвестиций в «чистые» энергопроекты, еще в 2012-м. К 2030-му году разработчик Windows обязался сократить выбросы оксидов углерода, связанные с его бизнесом, на 75% по сравнению с 2017-м.
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