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В Башкирии в центр села прилетели суровые хищники
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В Башкирии в центр села прилетели суровые хищники 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В самом центре поселка Раевский Альшеевского района заметили хищных птиц. Два представителя семейства совиных прилетели в парк на улице Ленина, засели на елках и замаскировались среди раскидистых ветвей.
— Мы гуляли, и заметили их совершенно случайно, — рассказала автор снимка местная жительница Елена. — Сидели очень тихо, не шевелясь, и наблюдали за нами. Красивые, их трудно было найти на елках — они сливались.
Как рассказала Елена, совы ничем не выдавали своего присутствия, и когда девушка одну из них сфотографировала, даже бровью не повели.
— Это обыкновенная ушастая сова, — рассказала орнитолог Полина Полежанкина. — В лесу с кормом стало туго, вот они к людям и летят. Они и в городах гнездятся, в крупных парках и лесопарках. В промзоне тоже часто, на территориях заводов и прочих предприятий, где людей мало.
Справка
Ушастая сова — серо-бурая, ее отличительная черта — ушные пучки, обычно из 6 перьев. Размер 31-36 сантиметров, размах крыльев достигает 98 см. Предпочитает еловые леса, так как там ее сложнее заметить. Основная пища — мыши, полевки и мелкие птицы. Если ушастую сову не тревожить, к человеку относится спокойно.
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