Самарские коммунальщики откопали паровую машину 130-летней давности

Минувшей зимой, неподалеку от городской водопроводной станции, специалисты СКС проводили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет. Прибывший на место специалист ГВС констатировал, что любопытная находка — не что иное, как коленвал с маховиком. Речь идет о части одной из паровых машин, которые были установлены на городской водопроводной станции в момент ее открытия в 1886 году, передает пресс-служба СКС.

«Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода. Коленвал, который был свидетелем начала работы первой самарской водопроводной станции, займёт в нём достойное место.

Фото: пресс-служба СКС