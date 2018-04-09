Ещё
Самарские коммунальщики откопали паровую машину 130-летней давности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарские коммунальщики откопали паровую машину 130-летней давности 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Минувшей зимой, неподалеку от городской водопроводной станции, специалисты СКС проводили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет. Прибывший на место специалист ГВС констатировал, что любопытная находка — не что иное, как коленвал с маховиком. Речь идет о части одной из паровых машин, которые были установлены на городской водопроводной станции в момент ее открытия в 1886 году, передает пресс-служба СКС.
«Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы», — говорится в сообщении.
В настоящее время на территории городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода. Коленвал, который был свидетелем начала работы первой самарской водопроводной станции, займёт в нём достойное место.
Фото: пресс-служба СКС
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Светлана Лобода собирается замуж Посещаемость екатеринбургских ТРЦ снизилась после трагедии в Кемерове На Радоницу в Краснодаре пустят дополнительный общественный транспорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул133
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия156
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй67
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина32
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»101
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение