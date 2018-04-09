Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе до 3 июля

В районе поймали бешеную лису.

Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в Ардатове. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел Кужендеево и Поляна и деревень: Высоково, Беляево, Липелей.

Это первый случай бешенства, зарегистрированный в 2018 году в Ардатовском районе. Предыдущий случай бешенства животных здесь зарегистрирован в 2016 году.

Ранее сообщалось, третью бешеную лису поймали в Бутурлинском районе с начала 2018 года.