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Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе до 3 июля
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Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе до 3 июля 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В районе поймали бешеную лису.
Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в Ардатове. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах сел Кужендеево и Поляна и деревень: Высоково, Беляево, Липелей.
Это первый случай бешенства, зарегистрированный в 2018 году в Ардатовском районе. Предыдущий случай бешенства животных здесь зарегистрирован в 2016 году.
Ранее сообщалось, третью бешеную лису поймали в Бутурлинском районе с начала 2018 года.
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