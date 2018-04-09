На 2 дня Магадан стал столицей культур коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

IX Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации начал работу 7 апреля в Магадане . География Смотра расширяется: Минкультуры России впервые проводит этот Смотр на Дальнем Востоке.

Смотр открыли творческой лабораторией, прошли мастер-классы по песенному и танцевальному творчеству, затем участники переместились на праздник, приуроченный к приходу весны, — этнофестиваль «Дялбу». Там делегации показали свои выступления под открытым небом.

Вечером состоялось торжественное открытие Смотра. Делегации участников приветствовали губернатор Магаданской области Владимир Печеный и Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России.

Этнокультурные центры представили для гостей праздника выставки декоративно-прикладного творчества и аутентичные мастер-классы: желающие прикоснулись к таинству вышивки подшейным волосом оленя и бисероплетения, узнали секреты выделки и кройки из шкуры оленя, ощутили в своих руках всю трудоемкость и кропотливость создания скульптур малых форм из кости.

В рамках второго дня IX Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока гости региона приняли участие в научно-практической конференции, посетили занятие будущих косторезов и выступили на большом празднике — этнофестивале «Сияние Севера».

"Современный этнокультурный центр: стратегия, достижения и поиск новых ориентиров" — под таким названием прошла научно-практическая конференция.

"Сохранение традиционной культуры является одной из важнейших задач любого народа, любого государства. Это основа формирования национального самосознания. Сегодня нам с вами вместе важно сохранить идентичность народной культуры и бережно и очень деликатно интегрировать ее в единое культурное пространство", — этими словами Ольга Ярилова задала вектор обсуждения.

Продолжением дня стало презентационное занятие по косторезному искусству: состоялся плодотворный обмен опытом с представителями делегаций, были подняты и вопросов профориентационной деятельности.

Удивительные и самобытные культурные традиции этносов России зрители увидели в этнофестивале «Сияние Севера». Коми и Якутия, Камчатка и Чукотка, Хакасия, Кемеровская область и Колыма — все вместе на одной сцене. Программа фестиваля включала всё многообразие народного творчества: горловое пение, шорские напевы на национальных инструментах, танцевальные эскимосские миниатюры, обрядовый танец охоты на медведя быстринских эвенов.

Прошла церемония награждения лауреатов Смотра: Финно-угорского этнопарка из Коми, Дома дружбы имени А. Кулаковского и Этнокультурного центра «Инди» из Якутии, Этнокультурного центра «Мэнэдек» с Камчатки, Этнокультурного центра «Яран’ы» из Чукотки, Центра шорской культуры «Аба Тура» из Кемеровской области, Родовой общины коренного малочисленного народа «Мустаг» из Хакассии, трех центров Магаданской области — Этнографического центра «Северное Сияние», Тауйского этнокультурного центра, Этнокультурного центра «Хэкэт». Кубком победителя IX Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации был награжден Центр шорской культуры «Аба Тура».

Подводя итоги Смотра, Ольга Ярилова отметила: «За эти дни мы еще раз окунулись в удивительную традиционную культуру народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обсудили актуальные вопросы и приняли важные решения, которые будем воплощать в жизнь»