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Замминистра культуры Чувашии Иван Архипов покинул свой пост
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Замминистра культуры Чувашии Иван Архипов покинул свой пост 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель министра Чувашии Иван Архипов освобожден от должности 9 апреля, соответствующий документ опубликован на официальном портале органов власти региона.
«Освободить Архипова Ивана Петровича от должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», — говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр республики Иван Моторин.
Как сообщают местные СМИ, экс-замминистра сказал, что это было его решение. Однако новое место работы он назвать отказался.
Иван Архипов работал в министерстве культуры с 2013 года. С 2014 года он занимал пост замминистра и отвечал за развитие туризма в Чувашии.
Фото: gov.cap.ru
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