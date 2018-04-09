Замминистра культуры Чувашии Иван Архипов покинул свой пост

Заместитель министра Чувашии Иван Архипов освобожден от должности 9 апреля, соответствующий документ опубликован на официальном портале органов власти региона.

«Освободить Архипова Ивана Петровича от должности заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики», — говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр республики Иван Моторин

Как сообщают местные СМИ, экс-замминистра сказал, что это было его решение. Однако новое место работы он назвать отказался.

Иван Архипов работал в министерстве культуры с 2013 года. С 2014 года он занимал пост замминистра и отвечал за развитие туризма в Чувашии.

Фото: gov.cap.ru