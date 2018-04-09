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Две авиакомпании Украины потеряют лицензии из-за перевозки боевиков в Сирию
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Две авиакомпании Украины потеряют лицензии из-за перевозки боевиков в Сирию 

РЖД-Партнер 43 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Интересно, что, начиная с 2016 года, Cham Wings находится под санкциями Соединенных штатов Америки. Компании выдвинули обвинения в том, что она занималась доставкой в Сирию боевиков-союзников скандального президента Башара Асада, включая оружие и другие снаряжения, предназначенные для подразделений разведслужбы Сирии.
Следуя данным Reuters, в прошлом лайнеры Аirbus находились во владении европейских и американских авиакомпаний, однако ситуация изменилась — самолеты стали подконтрольными ближневосточным компаниям, используя посредников и оффшоры. В частности 84 применяемых самолетов производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании, якобы зарегистрированные в Украине. Из этих 84 самолетов, как минимум, 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии, — сообщили в ведомстве. Так, в случае подтверждения информации после завершения проверки Мининфраструктуры намерено поговорить с правительством и СНБО для того, чтобы решить вопрос о внесении указанных компаний, включая их владельцев в санкционный список, а затем их сертификаты аннулируют.
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