Члены Шведской академии ушли в отставку из-за громких скандалов

Это первый выход Сары Даниус к журналистам в качестве уже бывшего постоянного секретаря Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе. И роскошного букета в качестве утешительного приза явно недостаточно. Первая женщина, возглавившая Академию в июне 2015 года, кажется растерянной. Высокий пост она покинула отнюдь не добровольно. Причем, уходит Даниус не только с высокой должности, но и из самой Академии, передает "ТВ Центр"

Эта отставка произошла на фоне сразу двух громких скандалов. 10 апреля в Шведской академии был выявлен информатор, который на протяжении 20 лет передавал сведения о нобелевских лауреатах по литературе, хотя они должны оставаться в тайне до официального объявления. По некоторым данным, утечки использовались для букмекерских ставок.

Также стало известно о трех членах Академии, покинувших ее на фоне скандала из-за известного шведского фотографа и режиссёра Жан-Клода Арно , который якобы сексуально домогался своих натурщиц. Его обвинили около 20 женщин. Но следствие по этому делу пока отложено из-за отсутствия доказательств. По некоторым данным, именно Арно подозревают еще и в том, что это он приторговывал информацией об именах лауреатов. Его супруга Катарина Фростенсон также является членом Академии. Видимо, неспроста, фотограф и режиссер получал финансовую помощь от Академии для культурного клуба в Стокгольме . Катарина Фростенсон так же уволилась из организации.

"Я считаю, что расследование, проведенное юридической фирмой, вскрыло серьезные нарушения. Это ситуация, когда дело доходит до сплетен или утечек вокруг кандидатов на Нобелевскую премию. И когда речь заходит о конфликте интересов, о людях принимающих деньги на культурных форумах", — отметил член Шведской Академии Пар Вастберг.

Сейчас речь идет не только об уходе нескольких членов Академии. Под угрозой само существование одного из важнейших культурных институтов в мире. Если добавить к уже состоявшимся отставникам прозаика Сару Стридсберг, то из 19 членов Академии останется 12. Согласно уставу, необходимо большинство в 12 голосов. Поэтому если уйдет кто-то еще, то можно будет ставить вопрос о самоликвидации этого института. Члены Академии выбираются пожизненно. И их места остаются незанятыми до самой их смерти.