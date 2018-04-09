Вымираем: за год на Дону численность населения снизилась на 11 тысяч человек

Число жителей Ростовской области продолжает сокращаться — неутешительную статистику обнародовали специалисты Ростовстата. Согласно официальным данным, общая численность населения на Дону сегодня составляет 4 миллиона 220 тысяч человек, что на 11 тысяч меньше, чем год назад.

— Это происходит из-за смертности. Взять хотя бы январь-февраль 2018 года: за этот период в области родилось 6674 человек, а умерло 9500. Больше всего людей мы потеряли в наших селах, станицах и хуторах, — рассказали эксперты.

Сотрудники Ростовстата отметили, что при всем при этом у нас наблюдается миграционный прирост. Он составил 1900 человек и частично компенсировал естественные потери населения.