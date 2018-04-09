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Вымираем: за год на Дону численность населения снизилась на 11 тысяч человек
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Вымираем: за год на Дону численность населения снизилась на 11 тысяч человек 

161.ru 43 минуты назад
Фото: 161.ru
Число жителей Ростовской области продолжает сокращаться — неутешительную статистику обнародовали специалисты Ростовстата. Согласно официальным данным, общая численность населения на Дону сегодня составляет 4 миллиона 220 тысяч человек, что на 11 тысяч меньше, чем год назад.
— Это происходит из-за смертности. Взять хотя бы январь-февраль 2018 года: за этот период в области родилось 6674 человек, а умерло 9500. Больше всего людей мы потеряли в наших селах, станицах и хуторах, — рассказали эксперты.
Сотрудники Ростовстата отметили, что при всем при этом у нас наблюдается миграционный прирост. Он составил 1900 человек и частично компенсировал естественные потери населения.
По числу жителей Ростовская область сегодня занимает шестое место в стране. Больше людей, чем у нас, проживают в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Свердловской областях.
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