Расписание движения ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится 16-19 апреля

Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено во второй половине апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине апреля 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь ( Конаково ) и Тверь-Бологое ( Торжок )», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанный период не будут курсировать поезда №6407 Крюково-Москва, №6354 Москва-Крюково (оба — 16 апреля), №6339 Крюково-Москва, №7569 Крюково-Москва, №6523 Клин-Москва, №6410 Москва-Подсолнечная, №7570 Москва-Крюково, №6378 Москва-Крюково (все — 16-19 апреля), №6342 Москва-Крюково, № 6344 Москва-Крюково, №6512 Москва-Клин, №6408 Москва-Подсолнечная, №6329 Крюково-Москва, №6517 Клин-Москва, №6333 Крюково-Москва, №6335 Крюково-Москва (все — 17-19 апреля).