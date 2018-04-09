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Расписание движения ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится 16-19 апреля
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Расписание движения ряда электричек на Ленинградском направлении ОЖД изменится 16-19 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет изменено во второй половине апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине апреля 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в указанный период не будут курсировать поезда №6407 Крюково-Москва, №6354 Москва-Крюково (оба — 16 апреля), №6339 Крюково-Москва, №7569 Крюково-Москва, №6523 Клин-Москва, №6410 Москва-Подсолнечная, №7570 Москва-Крюково, №6378 Москва-Крюково (все — 16-19 апреля), №6342 Москва-Крюково, № 6344 Москва-Крюково, №6512 Москва-Клин, №6408 Москва-Подсолнечная, №6329 Крюково-Москва, №6517 Клин-Москва, №6333 Крюково-Москва, №6335 Крюково-Москва (все — 17-19 апреля).
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