На следующей неделе состоятся массовые отмены электричек на Ленинградском направлении

Перевозчик Ленинградского направления АО «Московско-Тверская ППК» сообщает об отменах пригородных поездов на участке Москва — Крюково на следующей неделе, с 16 по 19 апреля. Изменения в расписании произойдут в связи с предоставлением «окон» на участке Москва — Окуловка

С 16 по 19 апреля в разные дни произойдут отмены до 13 пригородных электропоездов из Москвы до Зеленограда, Солнечногорска , Клина, Конаково Твери . Такое же количество электричек не будет курсировать и в обратном направлении. Среди отмененных поездов будут и экспрессы «Ласточки». Основные отмены придутся на дневное, а также частично — на утреннее и вечернее время.

Помимо этого большое количество электричек поменяют свое расписание.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах «МТ ППК», Яндекс. Расписание и ТУ-ТУ.