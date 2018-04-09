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Более двух десятков декоративных яблонь высадят во дворах Останкина этой весной
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Более двух десятков декоративных яблонь высадят во дворах Останкина этой весной 

Управа Останкинского района 40 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Посадки пройдут в рамках городской программы дополнительного озеленения «Миллион деревьев».
— Посадка яблонь запланирована во дворе дома 25 на 1-й Останкинской улице — там высадят 14 деревьев. Еще шесть появится на 2-й Новоостанкинской, 27, а три яблони посадят на Академика Королева, 8, корп. 1, — рассказала начальник производственного участка по содержанию объектов зеленого хозяйства ГБУ «Жилищник Останкинского района» Маргарита Кудина.
Всего этой весной дворы Останкина украсит 128 молодых деревьев и 133 саженцев кустарников. (иб)
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