Более двух десятков декоративных яблонь высадят во дворах Останкина этой весной

Посадки пройдут в рамках городской программы дополнительного озеленения «Миллион деревьев».

— Посадка яблонь запланирована во дворе дома 25 на 1-й Останкинской улице — там высадят 14 деревьев. Еще шесть появится на 2-й Новоостанкинской, 27, а три яблони посадят на Академика Королева, 8, корп. 1, — рассказала начальник производственного участка по содержанию объектов зеленого хозяйства ГБУ «Жилищник Останкинского района» Маргарита Кудина.

Всего этой весной дворы Останкина украсит 128 молодых деревьев и 133 саженцев кустарников. (иб)