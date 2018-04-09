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Эксперты обсудят потребности Калининградской области в сфере пассажирских перевозок
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Эксперты обсудят потребности Калининградской области в сфере пассажирских перевозок 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Особенности пассажирского сообщения между Калининградской областью и основной территорией Российской Федерации обусловлены эксклавным географическим положением региона. При отсутствии безвизового автомобильного сообщения основными транспортными линиями являются железнодорожная и авиационная.
Рост туристического интереса к Калининградской области приводит к увеличению пассажиропотока из России. В 2017 году пассажиропоток аэропорта «Храброво» на внутренних рейсах составил 1,65 млн человек, что на 10% больше, чем в 2016 году. Железнодорожным транспортом на внеобластных линиях перевезено 482 тысячи человек. Морской транспорт в пассажирских перевозках практически не участвует.
В рамках круглого стола эксперты обсудят текущие и перспективные задачи в сфере пассажирского сообщения между Калининградской областью и основной частью России, потребности и возможности региона в пассажирских перевозках, а также перспективы развития авиационного, железнодорожного и морского сообщения.
К участию в круглом столе приглашены: министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, председатель постоянного комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры областной думы Александр Никулин, председатель комитета Калининградской торгово-промышленной палаты по транспорту и таможенной политике Леонид Степанюк, генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный, генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный, руководитель дирекции регионального отдела развития пассажирских сообщений ОАО «РЖД» Владимир Шевелев, директор местного филиала ОАО «Аэрофлот» Сергей Пивнев, руководитель Калининградской ассоциации туроператоров Тамара Торопова, президент Ассоциации агентских и экспедиторских компаний области Юрий Пятанов, доцент балтийского федерального университета Иван Гуменюк.
Круглый стол состоится 11 апреля с 14 до 16 часов в конференц-зале МФЦ для бизнеса по адресу: Калининград, ул. Уральская, д. 18, 4 этаж.
Фото: kgd.aero
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