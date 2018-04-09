Эксперты обсудят потребности Калининградской области в сфере пассажирских перевозок

Особенности пассажирского сообщения между Калининградской областью и основной территорией Российской Федерации обусловлены эксклавным географическим положением региона. При отсутствии безвизового автомобильного сообщения основными транспортными линиями являются железнодорожная и авиационная.

Рост туристического интереса к Калининградской области приводит к увеличению пассажиропотока из России. В 2017 году пассажиропоток аэропорта «Храброво» на внутренних рейсах составил 1,65 млн человек, что на 10% больше, чем в 2016 году. Железнодорожным транспортом на внеобластных линиях перевезено 482 тысячи человек. Морской транспорт в пассажирских перевозках практически не участвует.

В рамках круглого стола эксперты обсудят текущие и перспективные задачи в сфере пассажирского сообщения между Калининградской областью и основной частью России, потребности и возможности региона в пассажирских перевозках, а также перспективы развития авиационного, железнодорожного и морского сообщения.

Круглый стол состоится 11 апреля с 14 до 16 часов в конференц-зале МФЦ для бизнеса по адресу: Калининград, ул. Уральская, д. 18, 4 этаж.

Фото: kgd.aero