На 120 тысяч гектаров может размножиться саранча в Калмыкии

Во время встречи главы Калмыкии Алексея Орлова и заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича обсуждались вопросы, связанные с борьбой с саранчовыми вредителями и насекомыми на территории Республики. Отмечается, что в 2018 году есть вероятность расширения ареала распространения и площади заселения саранчовыми вредителями. По прогнозам, территория массового размножения саранчи в регионе составит не менее 120 тысяч га., сообщает пресс-служба главы Калмыкии.

Для привлечения спецтехники и средств защиты растений на ликвидацию очагов саранчовых вредителей на данной площади потребуются денежные средства в объеме 60 миллионов рублей. Так, власти Калмыкия оказывают хозяйствам помощь в борьбе с саранчой. В 2018 году для этого планируется выделение 15 миллионов.