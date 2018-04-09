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На 120 тысяч гектаров может размножиться саранча в Калмыкии
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На 120 тысяч гектаров может размножиться саранча в Калмыкии 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время встречи главы Калмыкии Алексея Орлова и заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича обсуждались вопросы, связанные с борьбой с саранчовыми вредителями и насекомыми на территории Республики. Отмечается, что в 2018 году есть вероятность расширения ареала распространения и площади заселения саранчовыми вредителями. По прогнозам, территория массового размножения саранчи в регионе составит не менее 120 тысяч га., сообщает пресс-служба главы Калмыкии.
Для привлечения спецтехники и средств защиты растений на ликвидацию очагов саранчовых вредителей на данной площади потребуются денежные средства в объеме 60 миллионов рублей. Так, власти Калмыкия оказывают хозяйствам помощь в борьбе с саранчой. В 2018 году для этого планируется выделение 15 миллионов.
«ФедералПресс» напоминает, что минсельхоз просит Волгоград побороть саранчу к ЧМ-2018.
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