Россельхознадзор оштрафовал «Пятерочку» за нарушение правил хранения продуктов 

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало магазин «Пятерочка» в Орехово-Зуево на 650 тыс. рублей за нарушение правил хранения замороженной свинины, сообщает ведомство.
«В результате проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», среди которых: нарушены условия хранения замороженной свиноводческой продукции в морозильной камере торгового зала; в морозильной камере, предназначенной для хранения замороженной мясной продукции, на внутренних стенках находится слой снеговой «шубы», что свидетельствует о нерегулярной и несистематической разморозке, очистке, мойке и дезинфекции холодильного оборудования; отсутствуют документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дезобработок холодильного оборудования», — сообщает ведомство.
«За выявленные нарушения Управлением ООО «Агроторг» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 650 000 рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.