Россельхознадзор оштрафовал «Пятерочку» за нарушение правил хранения продуктов

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало магазин «Пятерочка» в Орехово-Зуево на 650 тыс. рублей за нарушение правил хранения замороженной свинины, сообщает ведомство.

«В результате проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», среди которых: нарушены условия хранения замороженной свиноводческой продукции в морозильной камере торгового зала; в морозильной камере, предназначенной для хранения замороженной мясной продукции, на внутренних стенках находится слой снеговой «шубы», что свидетельствует о нерегулярной и несистематической разморозке, очистке, мойке и дезинфекции холодильного оборудования; отсутствуют документы, подтверждающие проведение регулярных и систематических дезобработок холодильного оборудования», — сообщает ведомство.