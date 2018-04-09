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Пекарню в Долгопрудном оштрафовали за препятствование проверке Россельхознадзора
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Пекарню в Долгопрудном оштрафовали за препятствование проверке Россельхознадзора 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
ООО «Хлебопекарня „Андреевская“ из подмосковного Долгопрудного не прислало своего представителя и не предоставило документов, необходимых для проведения проверки, за это фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Управление должно было провести проверку в отношении ООО „Хлебопекарня „Андреевская“ на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, карантина растений. В адрес юридического лица было направлено уведомление о сроках проведения проверки, необходимости прибытия законного представителя организации, а также копия распоряжения с перечнем документов необходимых для проведения проверки. Однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил.
“По факту уклонения от проверки в отношении ООО „Хлебопекарня „Андреевская“ был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица управления. Материалы дела направлены в судебный участок №32 Долгопрудненского судебного района Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности. Решением мирового суда ООО „Хлебопекарня „Андреевская“ привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей“, — отмечается в сообщении.
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