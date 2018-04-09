Частную ветклинику в Протвине оштрафовали за ряд нарушений

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало индивидуального предпринимателя, оказывающего ветеринарные услуги в подмосковном Протвине, за несоблюдение требований ветеринарного законодательства РФ , говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В марте 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Старцева М. Н. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.