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Частную ветклинику в Протвине оштрафовали за ряд нарушений
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Частную ветклинику в Протвине оштрафовали за ряд нарушений 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало индивидуального предпринимателя, оказывающего ветеринарные услуги в подмосковном Протвине, за несоблюдение требований ветеринарного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В марте 2018 года за выявленные нарушения управлением ИП Старцева М. Н. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате проверки в ветеринарной клинике имени святых Флора и Лавра управление выявило нарушения закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения». В частности нарушены условия хранения лекарственных средств, не подписаны и не пронумерованы полки с лекарствами, в шкафах отсутствует стеллажная карта с указанием названий лекарств и срока их годности, отсутствуют термометры, найдены просроченные лекарства.
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