В «Саратовских авиалиниях» увольняют гендиректора

Совет директоров компании «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Трудовой договор с ним собираются расторгнуть с 11 апреля.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько , заявил о «полной безответственности» топ-менеджмента воздушного перевозчика и фактически потребовал его замены.

Напомним, внеочередную проверку авиакомпании контролирующие ведомства провели после катастрофы в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний», летевшего из столицы в Орск . В результате падения Ан-148 погиб 71 человек: пассажиры и члены экипажа. После авиакатастрофы в работе авиакомпании был выявлен нарушений, перевозчик должен устранить их до 27 апреля. В противном случае у авиакомпании может быть отозван сертификат на проведение воздушных перевозок.

"Саратовские авиалинии" уже отчитались об устранении нарушений и попросили снять ограничения с сертификата. Однако представленные документы Росавиацию не устроили, ведомство считает, что авиакомпания не выполнила всех требований, кроме того, проявилось отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью воздушного перевозчика.