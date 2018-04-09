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В «Саратовских авиалиниях» увольняют гендиректора
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В «Саратовских авиалиниях» увольняют гендиректора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Москва24
Совет директоров компании «Саратовские авиалинии» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Трудовой договор с ним собираются расторгнуть с 11 апреля.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько, заявил о «полной безответственности» топ-менеджмента воздушного перевозчика и фактически потребовал его замены.
Напомним, внеочередную проверку авиакомпании контролирующие ведомства провели после катастрофы в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний», летевшего из столицы в Орск. В результате падения Ан-148 погиб 71 человек: пассажиры и члены экипажа. После авиакатастрофы в работе авиакомпании был выявлен нарушений, перевозчик должен устранить их до 27 апреля. В противном случае у авиакомпании может быть отозван сертификат на проведение воздушных перевозок.
"Саратовские авиалинии" уже отчитались об устранении нарушений и попросили снять ограничения с сертификата. Однако представленные документы Росавиацию не устроили, ведомство считает, что авиакомпания не выполнила всех требований, кроме того, проявилось отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью воздушного перевозчика.
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