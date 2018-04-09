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Афганистан будет экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
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Афганистан будет экспортировать свои грузы в Китай через Узбекистан и Кыргызстан 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Для перевозки будет использоваться новый транспортный коридор Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Дорога, проходящая через поселок Сары-Таш и перевал Иркештам в Кыргызстане на высоте более 3,5 тысячи метров над уровнем моря, является наикратчайшим автомобильным путем из Ферганской долины Узбекистана в Китай.
Афганская сторона намерена отправлять свои грузы из Мазари-Шарифа по уже созданной железной дороге вплоть до Андижана, затем перегружать их на грузовики, следующие по автомобильному коридору транзитом через Узбекистан и Кыргызстан в Кашгар.
Для создания дополнительных удобств грузоотправителям и грузополучателям в Андижанской области на базе терминала станции Ахтачи создан мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы со всех уголков Узбекистана в Андижан железнодорожным транспортом и далее в Китай на автотранспорте.
Кроме того, стороны договорились продолжить работу по оснащению международного логистического центра «Термез карго» сортировочными и упаковочными линиями для переработки и экспорта плодоовощной продукции предприятий Афганистана в третьи страны.
"В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, отмечена важность продолжения работы по расширению потенциала двух стран в сфере транзита. Это будет способствовать своевременной реализации торговых контрактов и других мероприятий, направленных на доведение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов уже в ближайшие годы", — отметили в Министерстве внешней торговли.
Также страны намерены продолжить активную работу по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Герат». В ходе переговоров была указана необходимость своевременной подготовки технико-экономического обоснования проекта для дальнейшего привлечения соответствующего финансирования.
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