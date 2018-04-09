Ещё
Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Включение российского производителя алюминия — компании «Русал» в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.
Введение санкций может оказать существенный негативный эффект на бизнес компании, отмечают в «Русале». Один крупнейших мировых производителей алюминия намерен исполнять свои текущие обязательства, отмечается в сообщении.
«Русал» сделал заявление на фоне резкого падения своих акций: на бирже в Гонконге они рухнули на 40 процентов вслед за включением компании в черный список США, отмечает агентство Bloomberg.
Мировые цены на алюминий начали расти из-за опасений, что введение санкций против основного владельца «Русала» — бизнесмена Олега Дерипаски нарушит поставки металла на глобальный рынок. В ходе торгов фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов подросли на 2,5 процента, до 2092 доллара за тонну.
6 апреля США внесли ряд российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску, в санкционный список. Ограничительные меры также распространены на предпринимателей Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча, Кирилла Шамалова.
На фоне этого состояние Дерипаски, по данным Forbes, уменьшилось на 957 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул189
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй77
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия168
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина41
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»106
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:41
Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Новости Москвы Недвижимость
04:59
Свидетель по делу Березовского испугался за свою безопасность
В мире Другое
01:00
В столице стартовала акция «Разделяй и используй»
Новости Москвы Общество
00:26
Бегство Козловского породило новую волну ненависти
Шоу-бизнес
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение