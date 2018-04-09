Попавший под санкции «Русал» Дерипаски предупредил о дефолте

Включение российского производителя алюминия — компании «Русал» в санкционный список США может привести к техническим дефолтам по кредитным обязательствам. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.

Введение санкций может оказать существенный негативный эффект на бизнес компании, отмечают в «Русале». Один крупнейших мировых производителей алюминия намерен исполнять свои текущие обязательства, отмечается в сообщении.

«Русал» сделал заявление на фоне резкого падения своих акций: на бирже в Гонконге они рухнули на 40 процентов вслед за включением компании в черный список США, отмечает агентство Bloomberg

Мировые цены на алюминий начали расти из-за опасений, что введение санкций против основного владельца «Русала» — бизнесмена Олега Дерипаски нарушит поставки металла на глобальный рынок. В ходе торгов фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов подросли на 2,5 процента, до 2092 доллара за тонну.

На фоне этого состояние Дерипаски, по данным Forbes, уменьшилось на 957 миллионов долларов, до 5,3 миллиарда долларов.