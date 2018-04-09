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У сотрудников британской лаборатории в Портон-Дауне выявили низкий моральный дух
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У сотрудников британской лаборатории в Портон-Дауне выявили низкий моральный дух 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Моральный дух сотрудников британской военной лаборатории в Портон-Дауне оказался низким: менее 30% из них доверяют решениям руководства, а заработной платой удовлетворены чуть более 20% сотрудников, сообщает The Independent со ссылкой на данные служебного опроса, проведенного в 2017 году.
Согласно данным, опубликованным изданием, лишь 26% сотрудников «Портон-Даун» выражают доверие по отношению к решениям, принимаемым руководством лаборатории, 19% респондентов считают, что дела в ней идут успешно, а согласие с тем, что организация мотивирует их к достижению своих целей, выразили только 33%, передает ТАСС.
Моральный дух представителей организаций оборонного ведомства падает так же быстро, как и их бюджеты», — заключает издание.
По словам депутата Палаты общин британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии Стефани Пикок, эти данные вызывают обеспокоенность. « [Деятельность] даже ведущей в мире подобной лаборатории подрывается отказом правительства инвестировать в [эту сферу]», — отметила она.
Между тем, в середине марта глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон пообещал оказать финансовую поддержку научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, вложив 48 млн фунтов (67 млн долларов) в новый Центр защиты от химического оружия.
Напомним, лаборатория в Портон-Дауне расположена недалеко от города Солсбери. Она занимается расследованием обстоятельств «отравления» экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Однако руководитель лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали. Лондон же, несмотря на эти заявления, утверждает, что Москва якобы причастна к инциденту.
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