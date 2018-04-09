У сотрудников британской лаборатории в Портон-Дауне выявили низкий моральный дух

Моральный дух сотрудников британской военной лаборатории в Портон-Дауне оказался низким: менее 30% из них доверяют решениям руководства, а заработной платой удовлетворены чуть более 20% сотрудников, сообщает The Independent со ссылкой на данные служебного опроса, проведенного в 2017 году.

Согласно данным, опубликованным изданием, лишь 26% сотрудников «Портон-Даун» выражают доверие по отношению к решениям, принимаемым руководством лаборатории, 19% респондентов считают, что дела в ней идут успешно, а согласие с тем, что организация мотивирует их к достижению своих целей, выразили только 33%, передает ТАСС

Моральный дух представителей организаций оборонного ведомства падает так же быстро, как и их бюджеты», — заключает издание.

По словам депутата Палаты общин британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии Стефани Пикок, эти данные вызывают обеспокоенность. « [Деятельность] даже ведущей в мире подобной лаборатории подрывается отказом правительства инвестировать в [эту сферу]», — отметила она.

Между тем, в середине марта глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон пообещал оказать финансовую поддержку научно-технической лаборатории в Портон-Дауне, вложив 48 млн фунтов (67 млн долларов) в новый Центр защиты от химического оружия.