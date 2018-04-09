МИЭТ подписал меморандум о сотрудничестве с Samsung

Соглашение подразумевает совместное развитие новых технологий в области сенсорики и смежных направлений микроэлектроники. Об этом сообщает пресс-центр НИУ «Московский институт электронной техники» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Меморандум о сотрудничестве подписан генеральным директором ООО «Исследовательский центр »Самсунг» Джином Ук Ли и проректором по научной работе МИЭТ Сергеем Гавриловым

— Предполагается, что приоритетным направлением взаимодействия станет разработка новых продуктов и технологий создания сенсоров и элементов микроэлектроники, в том числе: в области интегральной фотоники, неинвазивных сенсоров для персональной медицины, компактных тепловизионных матриц для мобильных устройств, энергоэффективных сенсоров для интернета вещей, сенсоров для автономной навигации для беспилотных автомобилей, — говорится в сообщении.

Также были определены возможные формы сотрудничества, среди которых: реализация совместных научно-технических проектов в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) МИЭТ; формирование и содействие развитию стартапов; использование инфраструктурных возможностей НОЦ МИЭТ для реализации совместных проектов.