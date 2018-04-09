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МИЭТ подписал меморандум о сотрудничестве с Samsung
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МИЭТ подписал меморандум о сотрудничестве с Samsung 

Префектура Зеленоградского административного округа 52 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Соглашение подразумевает совместное развитие новых технологий в области сенсорики и смежных направлений микроэлектроники. Об этом сообщает пресс-центр НИУ «Московский институт электронной техники» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Меморандум о сотрудничестве подписан генеральным директором ООО «Исследовательский центр »Самсунг» Джином Ук Ли и проректором по научной работе МИЭТ Сергеем Гавриловым.
— Предполагается, что приоритетным направлением взаимодействия станет разработка новых продуктов и технологий создания сенсоров и элементов микроэлектроники, в том числе: в области интегральной фотоники, неинвазивных сенсоров для персональной медицины, компактных тепловизионных матриц для мобильных устройств, энергоэффективных сенсоров для интернета вещей, сенсоров для автономной навигации для беспилотных автомобилей, — говорится в сообщении.
Также были определены возможные формы сотрудничества, среди которых: реализация совместных научно-технических проектов в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ) МИЭТ; формирование и содействие развитию стартапов; использование инфраструктурных возможностей НОЦ МИЭТ для реализации совместных проектов.
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