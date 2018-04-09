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Битцевский лес предлагает проводить время на природе
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Битцевский лес предлагает проводить время на природе 

Ясенево 52 минуты назад
Фото: Ясенево
Экскурсии, занятия в кружках и участие в тематических мероприятиях на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и познакомиться с новыми гранями природной жизни. 10 апреля в 19:30 в Ясеневе пройдет занятие кружка для взрослых «Следопыт». На этот раз всех ждет интересный рассказ о лесных обитателях.
Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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