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На Ульяновском спуске найдена 130-летняя деталь паровой машины
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На Ульяновском спуске найдена 130-летняя деталь паровой машины 

Волга Ньюс 50 минут назад
Первая городская водопроводная станция (ГВС), построенная в Самаре в 1886 г., находится на Ульяновском спуске к Волге. Рядом с территорией станции проходили работы на одном из водоводов. Во время раскопок на косогоре слесари неожиданно наткнулись на необычный предмет, осмотрели его и вызвали специалиста ГВС.
Оказалось, что это коленвал с маховиком — часть одной из паровых машин, которые были установлены на ГВС в 1886 г. в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.
В настоящее время на территории Городской водопроводной станции сотрудники СКС создают музей водопровода.
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