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На форуме в Мурманской области общественных активистов научат создавать город будущего
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На форуме в Мурманской области общественных активистов научат создавать город будущего 

ТАСС 51 минуту назад
МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Форум социальных технологий «Город это мы!» состоится в моногороде Мурманской области Мончегорске. Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства, участники будут учиться создавать и реализовывать проекты, направленные на развитие современной городской среды.
"Форум социальных технологий «Город — это мы!» проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администрации Мончегорска. Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан", — сообщает пресс-служба.
Участники форума обсудят вопросы организации общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан, проведут дискурсии о разработке новых и самобытных городских событий. Экспертами форума станут Николас Гулик, ландшафтный архитектор из Тромсё (Норвегия), Тайя Уйркас, художник и продюсер из Оулу (Финляндия), ученые и специалисты по социальным проектам.
Начнется форум 13 апреля. Он является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Ежегодно на форуме около 1,5 тыс. участников вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.
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