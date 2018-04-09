На форуме в Мурманской области общественных активистов научат создавать город будущего

МУРМАНСК , 9 апреля. / ТАСС /. Форум социальных технологий «Город это мы!» состоится в моногороде Мурманской области Мончегорске . Как сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства, участники будут учиться создавать и реализовывать проекты, направленные на развитие современной городской среды.

"Форум социальных технологий «Город — это мы!» проходит по инициативе компании «Норникель» при поддержке администрации Мончегорска. Главная тема форума в этом году — поиск образа будущего северных городов, который складывается из современной городской среды, насыщенной общественной жизни, активных и инициативных горожан", — сообщает пресс-служба.

Участники форума обсудят вопросы организации общественных пространств, которые создают новые возможности для развития горожан, проведут дискурсии о разработке новых и самобытных городских событий. Экспертами форума станут Николас Гулик, ландшафтный архитектор из Тромсё ( Норвегия ), Тайя Уйркас, художник и продюсер из Оулу ( Финляндия ), ученые и специалисты по социальным проектам.

Начнется форум 13 апреля. Он является частью благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Ежегодно на форуме около 1,5 тыс. участников вместе с приглашенными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.