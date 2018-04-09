Завод «Логика» модернизировал производство и сегодня осваивает новые направления работы

Зеленоградский производитель технических и медицинских газов ЗАО «Логика» сегодня практически завершил масштабную программу развития, принятую в начале 2010-х годов. На обновленном заводе появилось новое оборудование, производственные линии, система контроля качества, многие производственные процессы были автоматизированы, применены передовые технологии, осваиваются перспективные направления. Модернизация позволила «Логике» стать одним из ведущих российских предприятий по выпуску данной продукции.

Об основных видах деятельности и перспективах развития ЗАО «Логика» в ходе заседания Совета директоров организаций науки и промышленности Зеленограда рассказал генеральный директор компании Дмитрий Кузнецов

В настоящее время главными акционерами зеленоградского производителя технических и медицинских газов являются французская компания AirLiquide и холдинг АО «Росэлектроника»

— В 2011-2012 годах для предприятия был разработан перспективный план развития, который включал в себя три основных элемента: модернизацию основного завода, строительство газонаполнительной станции и запуск обновленного производства медицинских газов. На сегодняшний день основные положения программы развития выполнены, и мы уже приступили к освоению новых направлений, — рассказал Дмитрий Кузнецов.

В рамках первой части плана развития был полностью обновлен существующий основной завод «Логики» в Южной промышленной зоне — в таком режиме он работает уже два года. Здесь ведется производство жидких и криогенных продуктов и проводится воздухоразделение. Современная мощность завода — 220 тонн выпуска жидкого азота и кислорода в сутки — в два раза превышает мощность до модернизации. Также удалось существенно улучшить энергоэффективность предприятия. Объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.

Кроме этого, на территории завода была построена новая автоматическая газонаполнительная станция мощностью более 20 баллонов. Здесь происходит хранение индивидуальных газов — азота, кислорода, аргона, их смесей. Объем инвестиций в эту часть программы составил 300 млн рублей.

Сегодня ЗАО «Логика» выпускает новые баллоны повышенного давления и повышенной вместительности для самых разных нужд: для сварки, высокотехнологичной резки, в том числе лазерной, чистых газов, плазмы, водорода.

Третьим пунктом программы развития завода стала коренная модернизация производства медицинских газов. Так как кислород, используемый в медицинских целях, является лекарственным средством в рамках больничного стационара, на «Логике» была усовершенствована система контроля, соответствующая европейским стандартам выпуска лекарственной продукции GMP. Отметим, что Россия перешла на этот стандарт в 2014 году.

— Нам удалось наладить прослеживаемость логистики продукции — мы точно знаем, какая партия, какой баллон попали в то или иное медицинское учреждение. И мы, например, можем оперативно отозвать партию в случае обнаружения дефекта. Также «Логика» стала участником пилотного проекта по маркировке лекарственной продукции. Кроме этого, мы разнообразили ассортимент продукции и теперь выпускаем малые баллоны объемом 2,5, 5 и 11 литров для вертолетов и автомобилей скорой помощи, при внутрибольничной перевозке пациентов, — рассказал Дмитрий Кузнецов.

Также ЗАО «Логика» запустила в России инвестиционный проект по реформированию системы хранения медицинских газов в больницах. Сегодня он успешно реализуется в республике Татарстан . Согласно условиям проекта, компания заключает долгосрочный договор на поставку своей продукции в медучреждения, и самостоятельно модернизирует систему хранения и использования медицинских газов по самым современным технологиям. Сегодня «Логика» при поддержке префектуры округа ведет переговоры с Департаментом здравоохранения Москвы по внедрению этого проекта в столичных больницах и клиниках.

— Одним из новых для нас направлений стало производство водорода. Мы являемся одним из немногих предприятий Центрального федерального округа, который занимается этой темой. Поэтому мы осуществляем поставки водорода и в другие регионы страны. И видим в этом направлении большие перспективы, — заключил Дмитрий Кузнецов.