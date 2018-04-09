Санкции США могут оказать существенное влияние на En+, заявили в компании

"Компания продолжает уделять основное внимание своему бизнесу, защите интересов своих инвесторов, держателей GDR и партнеров", — говорится в сообщении. Компания добавляет, что планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства, пока ищет решения проблемы воздействия санкций США. Такие решения могут включать корректировки существующих соглашений и договоренностей в соответствии с правовыми и нормативными требованиями.