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En+ оценила влияние американских санкций на работу группы
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En+ оценила влияние американских санкций на работу группы 

Rambler News Service 55 минут назад
Включение En+ Group в санкционный список США может оказать существенное негативное влияние на бизнес компании, при этом оценка влияния санкций продолжается, говорится в сообщении En+.
«Первоначальная оценка компании заключается в том, что, весьма вероятно, это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы. Основное внимание компании уделяется поддержанию ее деятельности и защите интересов всех ее инвесторов, держателей ГДР и партнеров», — говорится в сообщении.
«Проводится дальнейшая оценка влияния санкций», — поясняет En+.
6 апреля 2018 года США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
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