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Выдача ГПЗУ в Подмосковье в первом квартале 2018 года выросла вдвое
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Выдача ГПЗУ в Подмосковье в первом квартале 2018 года выросла вдвое 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В первом квартале 2018 года выдача градостроительных планов земельных участков в Подмосковье выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,5 тысяч ГПЗУ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.
Собственники или арендаторы земельных участков, планирующие капстроительство или реконструкцию объектов, до начала проектирования должны получить градостроительный план, который содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях участка.
«За первый квартал 2018 года для целей проектирования в Московской области подготовлено порядка 2,5 тысяч градостроительных планов земельных участков, что в два раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года», — сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.
Он отметил, что из числа выданных с начала этого года ГПЗУ больше половины — для объектов нежилого назначения, которые обеспечат в перспективе создание более 70 тысяч новых рабочих мест.
Лидерами по количеству выданных ГПЗУ за первый квартал 2018 года стали Солнечногорский район — 191 ГПЗУ, городской округ Домодедово — 171, Щелковский район — 158.
В 2017 году госуслуги в градостроительной сфере были переведены в электронный вид, что позволило повысить контроль за сроками и качеством их исполнения.
«Получение ГПЗУ в электронном виде через портал госуслуг значительно экономит время инвестора. Одним из приоритетных направлений работы правительства Московской области является создание комфортных условий для бизнеса при реализации инвестиционных проектов нежилого назначения», — отметил Гордиенко.
Автоматизировать процесс выпуска ГПЗУ в электронном виде позволила инновационная Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Московской области, содержащая сведения о планировочных ограничениях в координатных описаниях. Система была введена в эксплуатацию Главархитектурой в 2017 году.
Кроме того, при получении ГПЗУ заявителю предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям. Московская область одна из первых в стране реализовала данную практику.
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