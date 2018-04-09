Воробьев выслушал отчет главы Одинцовского района по итогам развития муниципалитета 

Глава Одинцовского района Московской области Андрей Иванов отчитался перед губернатором региона Андреем Воробьевым об итогах 2017-го и планах на 2018 год, передает корреспондент РИАМО.
«Расскажите, как обстоят дела в Одинцовском районе, большом обеспеченном, но со своими сложностями. Как отстоят дела в хозяйственной повестке», — сказал Воробьев, открывая встречу.
Как отметил Иванов, доходы приросли на 18% за счет программы их мобилизации. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал.
«Большой консолидированный бюджет дает возможность активно развивать социальное направление — строить социальные учреждения», — уточнил Иванов.