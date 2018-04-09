Квалификационная коллегия судей объявила о вакансии судьи Псковского областного суда 

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии двух вакантных должностей: федерального судьи Псковского областного суда и федерального судьи Великолукского городского суда. Как сообщают в коллегии судей, документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются с 6 апреля 7 мая по адресу: Псков, ул. Розы Люксембург, д. 19, каб. 8, Управление Судебного департамента в Псковской области. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефону: 54-12-40, 57-10-07. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».