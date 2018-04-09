Клонированные пионы впервые представлены в Центральном Китае

Чжэнчжоу, 9 апреля / Синьхуа / — На фестивале пионов в городе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай / впервые представлены клонированные пионы, которые полностью распустятся и престанут во всей красе к середине апреля.

Лоян, бывший столицей Китая на протяжении 13 династий, считается городом, где растут лучшие в стране пионы. Королевские семьи любили эти цветы за пышные бутоны, которые стали символом процветания и богатства.

Фестиваль в честь этого прекрасного цветка ежегодно проводится в Лояне с 5 апреля по 5 мая.

По словам профессора Хэнаньского университета науки и технологий Кун Сяншэна, на выставке в Лояне представлено 125 клонированных пионов. Их цветение можно будет наблюдать в течение недели в середине апреля.

Как рассказал Кун Сяншэн, пионы были клонированы в стерильных условиях из различных тканей растений, включая клубни, стебли и листья.

Сотрудники Лоянской академии сельского и лесного хозяйства завершили определение последовательности генома пионов в прошлом году, зарегистрировав 65 тыс. 898 генов пионов и внеся в базу данных 1000 видов этих растений.

Картирование генов будет содействовать улучшению охраны диких пионов и точному высеву, а также расширению использования пионов для изготовления косметики и другой коммерческой продукции. -0-