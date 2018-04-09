Совет директоров «Саратовских авиалиний» прекратил полномочия гендиректора компании 

Совет директоров авиакомпании «Саратовские авиалинии» прекратил полномочия гендиректора Алексея Вахромеева. Об этом сообщается на сайте компании.
«7 апреля состоялся внеочередной Совет директоров АО «Саратовские авиалинии», на котором были приняты решения: досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Саратовские авиалинии» Вахромеева Алексея Николаевича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что председателю совета директоров поручено предоставить кандидатуры на должность гендиректора, они будут рассмотрены в среду, 11 апреля.
11 февраля Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погиб 71 человек.