Минобороны рассмотрит вопрос службы призывников на Урале рядом с училищами 

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение о том, чтобы ряд выпускников училищ в Челябинской области смогли проходить службу рядом с образовательными организациями-партнерами «Челябинского трубопрокатного завода».
Предложение «Челябинского трубопрокатного завода» касается о возможности службы лиц, окончивших взаимодействующие с ним учебные заведения, в воинских частях, расположенных рядом, уточняет РИА ФАН со ссылкой на сообщение Кремля.
Решением вопроса уральских призывников займется министр обороны РФ Сергей Шойгу. О результатах оборонное ведомство должно будет доложить до 30 сентября.
Ранее «Челябинский трубопрокатный завод» заключил ряд соглашений с металлургическим техникумом, воинской частью и Центральным военным округом: согласно соглашению, воинская часть № 71542 в поселке Горный Щит Свердловской области получила сформированный коллектив новобранцев — выпускников одного из колледжей Первоуральска, а сам ЧТПЗ — молодых специалистов, сохранивших профессиональные навыки.