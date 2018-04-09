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Минобороны рассмотрит вопрос службы призывников на Урале рядом с училищами
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Минобороны рассмотрит вопрос службы призывников на Урале рядом с училищами 

Ридус 58 минут назад
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ рассмотреть предложение о том, чтобы ряд выпускников училищ в Челябинской области смогли проходить службу рядом с образовательными организациями-партнерами «Челябинского трубопрокатного завода».
Предложение «Челябинского трубопрокатного завода» касается о возможности службы лиц, окончивших взаимодействующие с ним учебные заведения, в воинских частях, расположенных рядом, уточняет РИА ФАН со ссылкой на сообщение Кремля.
Решением вопроса уральских призывников займется министр обороны РФ Сергей Шойгу. О результатах оборонное ведомство должно будет доложить до 30 сентября.
Ранее «Челябинский трубопрокатный завод» заключил ряд соглашений с металлургическим техникумом, воинской частью и Центральным военным округом: согласно соглашению, воинская часть № 71542 в поселке Горный Щит Свердловской области получила сформированный коллектив новобранцев — выпускников одного из колледжей Первоуральска, а сам ЧТПЗ — молодых специалистов, сохранивших профессиональные навыки.
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