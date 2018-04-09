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«Просвещение» отсудило у типографии 6,3 млн рублей по делу о контрафакте
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«Просвещение» отсудило у типографии 6,3 млн рублей по делу о контрафакте 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск издательства «Просвещение» к ООО «Красногорская типография», взыскав с типографии 6,28 миллиона рублей за нарушение исключительных прав на произведения и незаконное использование товарного знака издательства.
right"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Красногорская типография» в пользу акционерного общества «Издательство „Просвещение“ компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения, а так же незаконное использование товарного знака в размере 6.282.008 рублей», — говорится в решении, размещенном на сайте суда.
Как сообщалось, в августе 2017 года Бутырский суд Москвы приговорил к полутора годам условно двух столичных предпринимателей за подделку и продажу школьных учебников, в том числе, учебной литературы, авторские права на которую принадлежат АО «Издательство „Просвещение“. Печать продукции осуществлялась в подмосковной типографии.
»После вынесения решения суда к данным лицам, издательство подало в суд на типографию, и также выиграло дело. Решение по данному делу является продолжением борьбы издательства с контрафактом на рынке учебной литературы", — прокомментировали решение арбитража в пресс-службе издательства «Просвещение».
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