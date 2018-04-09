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Урок космической географии с Героем РФ Ф. Юрчихиным пройдет в лектории РГО в преддверии 12 апреля
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Урок космической географии с Героем РФ Ф. Юрчихиным пройдет в лектории РГО в преддверии 12 апреля 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Урок космической географии с Героем РФ Федором Юрчихиным пройдет в лектории Русского географического общества (РГО) в преддверии Дня космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.
«Русское географическое общество совместно с Роскосмосом подготовило отличный подарок ко Дню космонавтики для всех желающих — урок #КосмическаяГеография. Посетители лектория РГО встретятся с по-настоящему звездным учителем — Ф. Юрчихиным, пять раз побывавшем на околоземной орбите и девять раз выходившем в открытый космос. Во всех экспедициях Ф. Юрчихин не расставался с фотокамерой. В его коллекции — сотни уникальных снимков нашей страны, сделанных из иллюминатора Международной космической станции. Лучшие из них можно будет увидеть на встрече», — рассказали в пресс-службе.
Мероприятие пройдет 10 апреля 2018 г. в 19:00 по адресу: Новая площадь, д. 10, стр. 2.
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