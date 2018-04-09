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Генпрокуратура РФ подсчитала обвиняемых в хищениях беглых россиян, которым Лондон предоставил политическое убежище
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Генпрокуратура РФ подсчитала обвиняемых в хищениях беглых россиян, которым Лондон предоставил политическое убежище 

Интересант 59 минут назад
Более 50 предпринимателей, большинство из которых в России обвиняются в хищениях, не будут выданы нашей стане британскими властями в связи с предоставлением политического убежища. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.
Выступая на брифинге он, в частности, отметил, что в течение последних 15 лет Великобритания получила от российской стороны запросы о выдаче 83 лиц для привлечения к уголовной ответственности и вынесения приговора. При этом 82 из них инкриминируются различные хищения на общую сумму около 500 миллиардов рублей.
«На сегодняшний день отказано в выдаче 60 лиц. В отношении 55 из них — в связи с предоставлением статуса беженца или убежища», — приводит «Интерфакс» слова замгенпрокурора РФ, уточнившего, что в большинстве случаев эти запросы поступали в Лондон, когда МВД Великобритании возглавляла нынешний премьер-министр этой страны — Тереза Мэй.
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