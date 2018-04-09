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Толстой призвал оперативно принять закон о фейках в соцсетях
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Толстой призвал оперативно принять закон о фейках в соцсетях 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о пресечении распространения в соцсетях недостоверной общественно значимой информации будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в ближайшее время. Об этом рассказал на слушаниях, посвящённых обсуждению инициативы, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Этот закон поставит заслон спекуляциям на горе людей. Надеюсь, что инициатива будет рассмотрена в первом чтении уже в ближайшее время», — сказал Толстой.
Он подчеркнул, что инициатива не касается ограничения свободы слова — она направлена на предотвращение распространения фейков во время чрезвычайных происшествий в стране.
«Если закон будет принят, он поставит заслон «этическому людоедству» — тем блогерам, которые намеренно распространяют ложные общественно значимые сведения в своих целях», — пояснил депутат.
Кроме того, он отметил, что закон о запрете распространения фейковых общественно значимых сведений уже принят в Германии, соответствующий законопроект сейчас рассматривает и французский парламент.
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