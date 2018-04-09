Толстой призвал оперативно принять закон о фейках в соцсетях

Законопроект о пресечении распространения в соцсетях недостоверной общественно значимой информации будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в ближайшее время. Об этом рассказал на слушаниях, посвящённых обсуждению инициативы, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой

«Этот закон поставит заслон спекуляциям на горе людей. Надеюсь, что инициатива будет рассмотрена в первом чтении уже в ближайшее время», — сказал Толстой.

Он подчеркнул, что инициатива не касается ограничения свободы слова — она направлена на предотвращение распространения фейков во время чрезвычайных происшествий в стране.

«Если закон будет принят, он поставит заслон «этическому людоедству» — тем блогерам, которые намеренно распространяют ложные общественно значимые сведения в своих целях», — пояснил депутат.