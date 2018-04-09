В Волгоградской области внедрят систему комплексного ухода за пенсионерами 

Программу по долговременному уходу за пожилыми людьми, включающую в себя сбалансированное соцобслуживание и медпомощь на дому, начали реализовывать в Волгоградской области в пилотном режиме.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, регион стал одним из пяти субъектов РФ, где в текущем году внедрят соответствующую систему. Пока специалисты формируют программу мероприятий по ее реализации, разрабатывают порядок межведомственного взаимодействия представителей соцзащиты и здравоохранения.
Добавим, что задачу по внедрению системы поставил глава РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.